Léo4Tet, 7 juin 2022, .

Léo4Tet

2022-06-07 18:30:00 – 2022-06-07

25 25 C’est un vrai groupe ! On joue, on plane, on rebondit, le rythme est notre guide, le partage est intense, le piano est imaginé, l’humour est de mise. On joue, on se joue de tout, comme les enfants savent le faire… on se sent libre, sans limite.



Léo Merie [sax tenor] / Fred Pasqua [batterie] / Pierre Fenichel [contrebasse] / Gérard Murphy [sax alto]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 7 juin à la Villa Gaby pour le concert de Léo4Tet.

C’est un vrai groupe ! On joue, on plane, on rebondit, le rythme est notre guide, le partage est intense, le piano est imaginé, l’humour est de mise. On joue, on se joue de tout, comme les enfants savent le faire… on se sent libre, sans limite.



Léo Merie [sax tenor] / Fred Pasqua [batterie] / Pierre Fenichel [contrebasse] / Gérard Murphy [sax alto]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

dernière mise à jour : 2022-03-30 par