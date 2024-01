Leo Marchutz et la culture germanophone Aix-Marseille Université Aix-en-Provence, jeudi 25 janvier 2024.

Début : 2024-01-25 18:15:00

fin : 2024-01-25 20:00:00

Conférence animée par Thomas Keller, Aix-Marseille Université

Un nouveau livre est publié dans la collection « Les Carnets du Châteaunoir » : Léo Marchutz et la culture germanique, 210 pages en langue allemande avec un préambule, un thème et quatre variations.



Le préambule est constitué de quelques témoignages sur Léo Marchutz écrits dans les années vingt. L’article de 100 pages de Thomas Keller constitue le thème, qui brosse un tableau très complet de l’influence qu’ont eue les historiens d’art, les poètes, écrivains et philosophes de langue allemande sur l’œuvre de Léo. De plus il renseigne sur les années d’apprentissage de Léo Marchutz, sur son exil en France et sur la recherche cézannienne d’avant-guerre à Aix.



Le thème est suivi de quatre variations :



Un environnement culturel source d’inspiration

Les œuvres de Léo de cette époque : 1918 – 1931

Le théoricien de l’art

Les années d’apprentissage

une biographie – le cousin Justus Bier



En coopération avec le Département d’Etudes Germaniques d’Aix-Marseille Université et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand

Aix-Marseille Université 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



