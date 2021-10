Paris Les Disquaires île de France, Paris Léo Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Release party avec Léo qui partage sur scène avec nous en avant première son projet “Premier Virage”! Artiste émergeant issu de la scène rap et aux influences musicales très variées, Leo nous présente en exclusivité le premier volume de son nouveau projet intitulé “Premier Virage”, qui sortira sur toutes les plateformes le 22 Octobre prochain. Pour célébrer la sortie de son projet, Leo sera accompagné de son entourage musical proche, des Live de Maaisen, BGL, La Cour, ainsi que les Dj BNVSKY et Badème auront lieu jusqu’à 2h00 du matin. La soirée sera host par Big-T de l’association Beatume. Concerts -> Hip-Hop Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

