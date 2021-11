Léo Le Rallumeur d’étoiles, 12 novembre 2021, Martigues.

Concert de Léo – Acoustic Reggae LÉO est auteur-compositeur, interprète et membre fondateur du groupe RASPIGAOUS depuis la création du groupe en 1997 (plus de 21 ans d’existence !) ​Le groupe a connu un fulgurant succès grâce à des morceaux devenus des tubes incontournables aujourd’hui : Mois d’Aout, Vitrolles, Zappe, Contrôle d’identité, Intermittents, etc, etc…, la longévité du groupe tient à la fidélité de son public, autant qu’à sa stupéfiante présence scénique, nous permettant de qualifier le chanteur de véritable “bête de scène”… Assister à un concert de Léo, ou de Raspigaous, est une expérience très riche en partage et en énergie ! ..On retrouve dans ce dernier album tout les ingrédients qui font le succés du chanteur : des textes frais, drôles et finement engagés, des mélodies travaillées, très colorées, exploitant la grille harmonique des morceaux, à leur maximum, des refrains terriblement efficaces qui ne vous quittent plus!! ​..Et des instrus oscillant entre Reggae, Soul et chanson festive qui font irrémédiablement bouger la tête et le corps… [https://youtu.be/3QHn9ZaRMSI](https://youtu.be/3QHn9ZaRMSI) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



