LEO, LE PETIT ROBOT, ET LA MAISON DES EMOTIONS

THEATRE A L'OUEST – LYON
DECINES CHARPIEU

Date : 18 février 2023 à 11:00
Tarif : 12.0 euros

Un spectacle interactif pour les tout-petits ! Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd'hui Léo en a gros. Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison. Une seule solution : partir à l'aventure pour les retrouver ! Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori. Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur.

Public : de 18 mois à 5 ans.
Durée du spectacle : 30 minutes environ

Compagnie : EN ROUTE MAUVAISE TROUPE
Auteure : Charlotte ROBIN
Comédienne (en alternance) : Aude CARPINTIERI ou Charlotte ROBIN ou Isabelle SACRISTAIN

2 AVENUE SIMONE VEIL
Rhône

