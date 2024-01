Léo le Petit Robot et la Maison des Emotions – Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges, mardi 27 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:33:00

fin : 2024-03-03

À 10h33

Durée 30min.

Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd’hui Léo en a gros. Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison.

Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver !

Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori.

Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur.

De 1 à 5 ans.

Réservations via le site (en lien).

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



