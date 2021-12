Léo JEANNET “Panoramic Project”, 13 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 20h30 à 22h30

payant

«Le Panoramic Project est un ensemble de Jazz de onze musiciens dirigé par le trompettiste et compositeur Léo Jeannet. Son répertoire de style moderne se tourne vers la construction de paysages sonores, de morceaux imagés et de voyages musicaux proposés au public comme de expériences sensorielles et oniriques. » Spécialement pour ce concert au Sunset, le pianiste Enzo Carniel est invité comme soliste. »

The panoramic project is a jazz ensemble of eleven musicians directed by the trumpet player and composer Leo Jeannet. His modern styled repertoire is turned toward constructing landscapes of sounds, colorful songs and music travels offered to the audience as sensory and dreamlike experiences.

Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/2507/8000/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub

Concert;Musique

Date complète :

2022-01-13T20:30:00+01:00_2022-01-13T22:30:00+01:00