Leo Courbot au Sunset le 28/03 pour la sortie de l’album Passion at a distance Sunset & Sunside Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

à partir de 10 euros

Leo Courbot vient nous faire découvrir son très attendu second album Passion at a Distance au Sunset Sunside, une date unique à ne pas rater pour les amateurs de guitare jazz très électrique.

Marqué à vie par Jimi Hendrix et Prince, le guitariste Leo Courbot sort son second album Passion at a distance, feux d’artifice sonique très marqué par les années 70 qui montre un niveau de jeu impressionnant et des très bonnes compos comme son nouveau single The Quantum Quake qui va ravir les fans de funk/soul. Une soirée sous le signe de la guitare jazz et rock à ne pas rater !

Sunset & Sunside 60 rue des Lombards 75001

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (180m)

Bus -> 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (162m)

Vélib -> Saint-Denis – Rivoli (89.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.sunset-sunside.com/boutique/leo-courbot/

Leo Courbot, Passion a distance Leo Courbot au Sunset – album Passion at a distance