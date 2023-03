Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS TROYES Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS, 20 avril 2023, TROYES. Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Léo Brière Léo Brière Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube .19.8 EUR19.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 12 RUE DE LA MONNAIE Ville TROYES Departement Aube Lieu Ville LE TROYES FOIS PLUS TROYES

LE TROYES FOIS PLUS TROYES Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS 2023-04-20 was last modified: by Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) LE TROYES FOIS PLUS LE TROYES FOIS PLUS 20 avril 2023 LE TROYES FOIS PLUS TROYES

TROYES Aube