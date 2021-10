Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Léo Attali dans “Imaginaire” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Léo Attali dans “Imaginaire” Bourg-lès-Valence, 23 novembre 2021, Bourg-lès-Valence. Léo Attali dans “Imaginaire” 2021-11-23 20:30:00 – 2021-11-23 Quai Thannaron L’appart café – Café Théâtre

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR 16.5 Il y a des gens qui perdent leurs clés, d’autres leur téléphone, d’autres encore leur chien ! Moi c’est mon imaginaire… Quand Léo arrive sur scène pour raconter une simple blague de Toto, il se rend compte qu’il perd son imaginaire. thierry.roudil@sfr.fr http://www.appartcafe.fr/Accueil dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Quai Thannaron L'appart café - Café Théâtre Ville Bourg-lès-Valence lieuville 44.93818#4.89037