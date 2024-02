Léo + Atelier Satellite en KitCiné-club Ados Cinéma La Lanterne Bègles, mardi 20 février 2024.

Léo + Atelier Satellite en KitCiné-club Ados Viens construire un satellite après le film, en partenariat avec Cap Sciences ! ➡️ Atelier gratuit sur inscription, dès 12 ans inscrivez-vous à la caisse du cinéma ou par téléphone ! Mardi 20 février, 14h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T14:00:00+01:00 – 2024-02-20T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-20T14:00:00+01:00 – 2024-02-20T16:30:00+01:00

Le film

Les aventures de Léonard de Vinci qui arrive en France à la cour de François Ier après avoir quitté l’Italie. Là, il développe toutes ses inventions célèbres. Il est rejoint par une princesse et part en quête de répondre à la question suivante » Est-ce que tout a un sens ? « .

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus 31, 73, 15 et 86.

