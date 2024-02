Lenz Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, mercredi 13 mars 2024.

Création universitaire. Comment poser la question de l’énonciation ? Comment la poésie glisse-t-elle dans le champ du théâtre ? Comment prendre la parole au théâtre aujourd’hui ?

Tout langage engage. Sans corps, pas d’énonciation. Entre le « bien et le mal dire », (le Mal vu mal dit de Beckett), il y a tout un espace vierge à explorer. La démarche déglinguée de Lenz vous guidera.



Lenz de Georg Büchner est tirée d’un fait réel le chemin tortueux et enneigé qui conduisit, la nuit du 20 janvier 1778, le jeune poète Jakob Lenz, après une tentative de suicide, de Suisse au village vosgien de Waldersbach, pour secourir son âme auprès du pasteur, médecin et philanthrope Oberlin. Ce récit, qui n’a cessé d’inspirer les gens de théâtre des XX et XXIème siècles, est aussi largement suggéré par les écrits consignés du même Oberlin que Büchner s’était procuré. Récit initiatique que cette errance solitaire de l’audacieux et mélancolique Lenz dans une nuit hostile. Il marche à la recherche d’une main tendue qui le sauvera du vide. Il trouve celle d’Oberlin qui lui offrira l’hospitalité et gagera, en bon père symbolique, de le remettre sur le chemin de Dieu. Peine perdue car quelque chose résiste en Lenz, quelque chose d’innommable et d’effrayant en lui se cabre, le menace, ne lui laisse aucun répit. EUR.

Début : 2024-03-13 19:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

