Exposition : Costumes de Scène
3 – 27 mai
L'EnVoléee Médiathèque d'Epieds-en-Beauce

Dans cette exposition, vous aurez la possibilité d'apprécier les costumes de très près. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les costumes ont été pensés et réalisés pour être vus de loin, pour bouger, être mis en lumière…

L'EnVoléee Médiathèque d'Epieds-en-Beauce
7 bis place Saint Privat, 41130 Epieds-en-Beauce
Épieds-en-Beauce 45130 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T12:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00 Costumes Théâtre cado

