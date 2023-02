L’ENVOLÉE – UNE PEAU PLUS LOIN Capendu Capendu Capendu Catégories d’Évènement: Aude

Capendu

L’ENVOLÉE – UNE PEAU PLUS LOIN Capendu, 14 mars 2023, Capendu Capendu. L’ENVOLÉE – UNE PEAU PLUS LOIN 63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

2023-03-14 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-14 20:30:00 20:30:00 Capendu

Aude Capendu Théâtre avec la compagnie “La Farouche Compagnie” (34).

Dans le cadre de la saison culturelle de Carcassonne Agglo, “L’Envolée”. Victor n’a pas les crocs de la victoire. Il n’est pas le fils rêvé qui répond aux attentes de son père. Il a plutôt des énormes plaques rouges sur la peau et aime slamer avec les mots. Il regarde le monde depuis la haute terrasse du collège tandis que sous le quartier pollué et bétonné, la Terre a besoin de lui. Comment l’un et l’autre vont-ils se sauver la peau ? Comment la jeunesse et la terre deviennent-ils solidaires pour faire gagner le vivant et la beauté face aux violences ordinaires ? Un récit poignant, plein de vie, d’espoir et d’humanité dans lequel la musique électronique et accoustique (saxophone, accordéon), comme un langage à part entière, font vibrer les mots autant que le corps et le mouvement. Tout public dès 9 ans. Durée : 1h10 lechai@carcassonne-agglo.fr +33 7 75 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/l-envolee/une-nouvelle-saison-pour-l-envolee.html Capendu

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Capendu Autres Lieu Capendu Adresse 63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude Ville Capendu Capendu lieuville Capendu Departement Aude

Capendu Capendu Capendu Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capendu-capendu/

L’ENVOLÉE – UNE PEAU PLUS LOIN Capendu 2023-03-14 was last modified: by L’ENVOLÉE – UNE PEAU PLUS LOIN Capendu Capendu 14 mars 2023 63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude Aude Capendu Capendu, Aude

Capendu Capendu Aude