L’ENVOLÉE – TROU Moussoulens, 19 février 2022, Moussoulens.

Moussoulens Aude Moussoulens

Concert/conte pour ados et adultes, par Mathilde PAILLETTE (34).

Durée : 1h.

Ecrit et interprété par : Mathilde Paillette, accompagnée de : Lauren Sobler. Mise en scène par : Anthony Revillard. Conception scénographie : Mathilde Paillette et Neil Price.

Dans le cadre de L’Envolée, saison culturelle de Carcassonne Agglo.

Réservation indispensable.

UNE HISTOIRE…

Paillette est une petite fille, une femme, un être libre, vivant et joyeux.

La grosse Sirène, soutien sans faille, chimère de son enfance, va l’accompagner sur le chemin tortueux de la résilience.

Les images sont légères, pleines d’humour et invraisemblables, comme un rêve. Ce qu’elles racontent est violent, injuste et invraisemblable, comme un cauchemar.

…EN MUSIQUE

TROU s’articule autour des compositions de Mathilde Paillette.

De la chanson mignonne et innocente au rap incisif et percutant, la textualité des morceaux occupe la première place. Difficile de définir le genre musical emprunté dans ce spectacle. La musicalité est avant tout un support à la traversée organique et vocale des deux comédiennes. Un peu comme des militantes émotionnelles, armées de micros, d’une guitare, d’un pad, de costumes et de paillettes…

