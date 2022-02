L’ENVOLÉE – TRIO DES CEVENNES Capendu Capendu Catégories d’évènement: Aude

Capendu Aude Capendu Musique de chambre. Tout public. Duré : 1h10. Avec Martine Laure (piano), Vincent Prost (violoncelle) et Robert Thuillier (flûte). Le Trio des Cévennes interprètera des oeuvres choisies de Paul Lacombe, Gilles Arcens, Carl Maria Weber, Hector Villa-Lobos et Joseph Hayden. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Réservation indispensable. lechai@carcassonne-agglo.fr +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/l-envolee/concert-de-musique-de-chambre.html Capendu

