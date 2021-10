L’ENVOLÉE – TANDEM Capendu, 11 mars 2022, Capendu.

L’ENVOLÉE – TANDEM 2022-03-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-11

Capendu Aude Capendu

EUR 5 5

Théâtre gestuel clownesque, par la compagnie “Là-haut” (31). Spectacle jeune public (+ de 5ans). Durée : 45mn. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo, et des Semaines audoises du spectacle jeune public (tarif unique à 5€). Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires.

Auteurs : Camille FIORILE et Léo MOUNIER. Interprètes : Camille FIORILE et Sophie HUBY.

Deux drôles d’oiseaux se rencontrent dans un espace vierge et dessinent sous nos yeux un récit loufoque et sensible. Ici, tout s’invente, tout s’imagine, tout se crée et disparaît. Un pique-nique, une montagne, de la trouille et de la joie, des tralalalas, saute, cours et attrape moi ! Elles s’improvisent alpinistes, rêvent d’un orage et jouent avec le vide. Ces deux êtres complices inventent tous les prétextes pour vibrer ensemble et pousser un grand cri d’amour !

contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73

