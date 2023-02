L’ENVOLEE SAUVAGE COMPAGNIE O BRUIT DOUX SALLE ARTHEMUSE, 15 mars 2023, BRIEC.

L’ENVOLEE SAUVAGE COMPAGNIE O BRUIT DOUX SALLE ARTHEMUSE. Un spectacle à la date du 2023-03-15 au 2023-03-15 10:00. Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance logo Naïa, modeleuse de nuages, vit paisiblement aux rythmes de la nature en compagnie d’oiseaux sauvages. A travers ses habitudes, petits rituels ou évènements imprévus, Naïa s’en remet à son langage singulier du son, de la musique, du vivant autour d’elle …de tout ce qui vibre pour évoluer seule et communiquer avec le monde extérieur. A travers le son, la succession d’ambiances et intentions, le discours musical, le récit de cette traversée sensorielle se déroule dans un langage non verbal que les tout petits savent ressentir et dont ils sont les spécialistes. Auteure, Compositrice, Interprète : Magali Robergeau Création sonore : Hugues Germain EUR6.8 6.8 euros

SALLE ARTHEMUSE BRIEC 46, rue de la Boissier Finistere

