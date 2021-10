L’ENVOLÉE – MOUSSE Villesèquelande, 3 décembre 2021, Villesèquelande.

Villesèquelande Aude Villesèquelande

Jongle et théâtre. Par la compagnie SCRATCH (Belgique). Jongleuse : Gaëlle Coppée. Technicien : Denis Michiels. Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée : 50mn. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Réservation indispensable. Pass sanitaire et masque (pour les plus de 11 ans) obligatoires.

“Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut mousser comme une bonne bière”. Dans “Mousse”, il y a Gaëlle, la jongleuse, et Denis, le technicien. Il-elle sont comme seul-e-s face au monde, face à nous. Ca peut faire peur. Alors on se rassure, on se soutient, on attrape tout le courage possible et l’on se raconte comment jongler, c’est vivre.

