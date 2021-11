Alairac Alairac 11290, Alairac L’ENVOLÉE – LES RITALS Alairac Alairac Catégories d’évènement: 11290

2022-04-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-30

Alairac 11290 Alairac Théâtre, par Radici Production (31)/ID Production. Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1h. Réservation indispensable.

Avec Bruno Putzulu et Grégory Daltin (accordéon). Mise en scène : Mario Putzulu.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires. Les Ritals c’est le bonheur populaire, l’élégance prolétaire, la richesse des humbles dans toute sa splendeur. Les situations, les mots de François Cavanna résonnent encore et encore aujourd’hui, ne cessent de se décliner… Les Ritals veut-être, dans une période brumeuse comme celle que nous vivons, le geste fraternel d’un grand écrivain à l’égard de ceux que la misère des temps condamne à chercher leur pain dans l’exil. Le petit “+” : Repas thématique proposé par l’association locale (sous réserve des conditions sanitaires du moment /

renseignement auprès de l'association AVEC). lassociation.avec@gmail.com +33 4 68 78 49 69

