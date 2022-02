L’ENVOLÉE – LES PRECIEUSES RIDICULES Capendu Capendu Catégories d’évènement: Aude

Capendu Aude Capendu Théâtre. Par la compagnie A (31). Spectacle tout public à partir de 9 ans. Durée : 1h10. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo, et des Semaines audoises du spectacle jeune public (tarif unique à 5€). Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires. La Compagnie A fait revivre « Les Précieuses Ridicules», une satire de la société d’apparence du XVIIe siècle… résolument moderne !

Véritable spectacle tout public, reprenant tous les ingrédients de la farce, corrosive et drôle, cette comédie jouée en costumes et sur tréteaux nous fait replonger dans la pure tradition du théâtre de Molière. +33 7 72 40 86 91 Capendu

