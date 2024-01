L’ENVOLÉE LES PIEDS DANS L’EAU Capendu, mercredi 20 mars 2024.

L’ENVOLÉE LES PIEDS DANS L’EAU Capendu Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20

Théâtre de papier avec le Groupe maritime de théâtre (13)

Jeune public + de 3 ans.

Durée 40 mn

L’individualisme, c’est démodé ! Et si au lieu de se disputer pour des futilités, on s’occupait ensemble de l’essentiel ? Deux bricoleurs d’histoires nous invitent dans leur atelier. Là, ils nous fabriquent le récit d’une histoire qui commence dans un village perché sur une falaise pour finir dans une embarcation de bric et de broc.

L’histoire ? deux voisins se querellent sans cesse pour des broutilles, et pendant qu’ils se chamaillent… ils ne s’en aperçoivent pas… mais la mer monte !

Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier et à la fin les voisins sont raccommodés !

EUR.

Capendu 11700 Aude Occitanie lechai@carcassonne-agglo.fr



L’événement L’ENVOLÉE LES PIEDS DANS L’EAU Capendu a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / OT Grand Carcassonne Tourisme