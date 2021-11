L’ENVOLÉE – LE VIEUX QUI AVAIT UN GRAIN DANS LA TETE Capendu, 13 mai 2022, Capendu.

2022-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-13

Capendu 11700

Spectacle musical. Par le Conservatoire de Carcassonne Agglo. Spectacle jeune public. Durée : 1h10. Gratuit. Réservation indispensable. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires.

Le vieil homme s’était installé le long du canal. Il passait ses journées à récupérer ça et là quelques babioles qu’il entassait près de sa cabane. Il ne gênait pas… et pourtant il dérangeait. On disait de lui qu’il avait un grain dans la tête… à moins que ce soit une petite musique ?

Histoire adaptée du conte pour enfant de Dorothée Piatek et Oliv’, illustré par Julien Tixier, aux éditions “Petit à petit”. Conte mis en musique et adapté par : Jean Michel Maury, Eline Groulier et Lauriane Richaud, professeurs du Conservatoire, avec la participation des élèves des écoles primaires du territoire.

Le petit “+” : Avant le spectacle, la médiathèque vous accueille.

lechai@carcassonne-agglo.fr +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/l-envolee/le-vieux-qui-avait-un-grain-dans-la-tete.html

