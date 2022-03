L’ENVOLÉE – LE CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT Capendu, 20 mars 2022, Capendu.

2022-03-20 – 2022-03-20

Théâtre de musique, de geste et de papier. Par la compagnie Pic et Colegram (34). Jeune public à partir de 6 ans. Durée : 30mn. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo, et des Semaines audoises du spectacle jeune public (tarif unique à 5€). Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires.

Écrit et mis en scène par Sarah Hassler et Marou Thin, Avec : Sarah Hassler et Marou Thin (en alternance avec Laura Marteau).

Une bal(l)ade ouatée sous le ciel de papier. Une rencontre contemplative, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui nous entourent. Tout comme l’enfant construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas à pas, le musical se fabrique petit à petit, partant d’un rien pour arriver à un tout. Le ciel est par-dessus le toit explore cette construction, la découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis d’un son plus défini avant l’expérience de la formation d’une mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un tableau sonore ou d’une chanson. Une forme immersive pour

l’émerveillement simple d’un ciel par-dessus un toit, par-dessus une maison, par-dessus nos têtes, …

