L’ENVOLÉE – LA PART DE L’ORAGE Capendu, 8 janvier 2022, Capendu.

15 15 EUR

Musique occitane, polyphonies, par LO BARRUT (34). Avec Erwan Billon, Titouan Billon, Delphine Grellier, Olivier Grolleau, Samuel Grolleau, Audrey Hoyuelos et Maud Séguier. Tout public. Durée : 1h30. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les plus de 11 ans) obligatoires.

C’est un spectacle radical et massif, traduisant en voix les luttes politiques et intimes de la bête Barrut. A la radicalité des mots répond celle de la musique, écrite et construite pour porter ces récits entiers et engagés, dans une production sonore permettant aux voix et aux percussions de coller au plus près du discours.

A 18h30, conférence-débat sur l’évolution de la musique occitane depuis les années 60, en présence de Jordan Saisset, responsable du département Musique, patrimoine sonore et création actuelle au CIRDOC (Centre International de recherche et de documentation occcitanes).

Les petits + :

– Foodtruck (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur).

– Ce spectacle est un report de la programmation 2020-2021.

lechai@carcassonne-agglo.fr +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/l-envolee/l-envolee-les-premiers-spectacles-devoiles.html

