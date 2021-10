Ventenac-Cabardès Ventenac-Cabardès Aude, Ventenac-Cabardès L’ENVOLÉE – LA MAISON EN PETITS CUBES Ventenac-Cabardès Ventenac-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Ventenac-Cabardès Aude Ventenac-Cabardès Théâtre d’objets/marionnettes sans paroles. Par la compagnie Spectabilis (49) Jeune public à partir de 6 ans.

Durée : 45 min Mise en scène : Odile Bouvais, Avec : Olivier Algourdin, Régis Huet, Cécile Schletzer, Scénographie et décors : Bruno Cury.

Dans le cadre de L’Envolée, saison culturelle de Carcassonne Agglo, et des Semaines audoises du spectacle jeune public.

Réservation indispensable. Dans une ville, se dressent des maisons un peu particulières, amoncelées les unes sur les autres alors que l’eau ne cesse de monter. Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants et aujourd’hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du niveau de la mer. Un jour, une maladresse l’incite à plonger dans les étages inférieurs. Chaque pièce lui chante alors sa petite musique du passé. A partir de marionnettes, d’ombres colorées et de théâtre d’objets, la vie de ce vieil homme paisible se raconte toute en délicatesse sous nos yeux, comme on feuillette un album photo.

D’après l’oeuvre de Kunio Kâto Ken’ya Hirata Court métrage d’animation – oscar 2009 et album jeunesse (éd. NobiNobi). dernière mise à jour : 2021-10-19 par

