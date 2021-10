L’ENVOLÉE – GROS CALIN Pennautier, 28 janvier 2022, Pennautier.

Pennautier Aude Pennautier

Par la Cie la Nuit se lève (31)

Tout public (+ 15 ans)

Réservation obligatoire.

Monsieur Cousin, timide statisticien noyé dans un Paris trop grand pour lui, adopte un python pour combler son manque de tendresse. Gros-Câlin, c’est son nom, s’enroule autour de lui et l’étreint sans modération. Mais la vie avec un python n’est pas sans répit. Il faut le nourrir sans transiger avec les lois de la nature et supporter les sarcasmes de ceux qui n’aiment pas les reptiles. Heureusement, Monsieur Cousin est optimiste et ne renonce jamais. Il est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau, « une Noire de la Guyane Française ». Il se dit que forcément, elle adorera vivre avec un python… Fable humoristique et premier roman de Romain Gary sous le pseudonyme d’Emile Ajar, Gros-Câlin est le récit labyrinthique d’une solitude, l’histoire d’un homme qui se débat dans une vie qu’il voudrait joyeuse. C’est tout à la fois drôle et pathétique, absurde et émouvant. Humain tout simplement.

+33 7 72 40 86 91

