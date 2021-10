Capendu Capendu Aude, Capendu L’ENVOLÉE – FOLIES BERBERES Capendu Capendu Catégories d’évènement: Aude

L'ENVOLÉE – FOLIES BERBERES 2021-12-17 20:45:00 20:45:00 – 2021-12-17

Capendu

Capendu Aude Capendu 6 6 EUR Chanson française, avec KARIMOUCHE (75), accompagnée par Pierre Vadon (clavier) et Nicolas Taite (percu/machines). Photo : Tijana Feterman.

Spectacle tout public. Durée : 1h15. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires. Dans son 3e opus “Folies berbères”, Karimouche abrode frontalement le sujet de ses origines. Les petits + :

– A 18h, rencontre avec le groupe dans la médiathèque.

– Ce spectacle est un report de la saison 2020-2021. contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

