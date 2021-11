Capendu Capendu Aude, Capendu L’ENVOLÉE – FAÇADE Capendu Capendu Catégories d’évènement: Aude

Capendu

L’ENVOLÉE – FAÇADE Capendu, 26 novembre 2021, Capendu. L’ENVOLÉE – FAÇADE Capendu

2021-11-26 20:45:00

Capendu Aude Capendu 15 15 EUR Cirque. Par la compagnie Daraomaï (11). Mise en scène : David Soubies (auteur) et Agnès Fustagueras. Avec David Soubies, Cyril Toulemonde, Milki Lee (photo), Jérémie Guérin. Spectacle tout public. Durée : 50mn. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les plus de 11 ans) obligatoires. « Façade » tente d’observer une frontière trouble, celle entre espace public et espace privé. Celle qui sépare le dedans du dehors de chacun. Les petits + :

– Ce spectacle est un report de la programmation 2020-2021, la compagnie Daraomaï était accueillie en résidence au Chai du 2 au 6 novembre 2020.

– Avant le spectacle, la médiathèque est ouverte au public. lechai@carcassonne-agglo.fr +33 7 72 40 86 91 https://quefaire.carcassonne-agglo.fr/fr/l-envolee/facade.html Capendu

