2022-06-05 – 2022-06-15

L'ENVOLÉE DE BOISSET

DIMANCHE 05 JUIN – 11h30 à 17h00

Lâché de papillons pour une journée inoubliable A l’occasion d’un pique-nique de vignerons indépendants, nous accueillons petits et grands au coeur du Château Boisset à Valflaunès.

Un bol d’air printanier et un assemblage de (bonnes) surprises vous attendent ! Balade en tracteur dans le vignoble

Visite de cave

Dégustation

Lâché de papillons

Jeu-concours

Animations enfants Restauration : coin traiteur, coin pique-nique et petites douceurs L’ENVOLÉE DE BOISSET

Valflaunès

