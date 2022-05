L’ENVOLÉE DE BOISSET Valflaunès Valflaunès Catégories d’évènement: Hérault

Valflaunès Hérault Valflaunès Le papillon emblème de notre domaine symbolise la transformation, la métamorphose et l’évolution.

Comme la papillon, nos fruits passent par plusieurs étapes avant de pouvoir se déguster en nectar.

Nous vous proposons une immersion dans cette évolution, à travers une journée inoubliable à l’occasion du pique-nique des Vignerons Indépendants ! Lâché d’une centaine de papillons, balade en tracteur, visite de la cave, dégustation commentée et des animations pour les enfants (jeux de piste, parcours d’obstacles). Possibilité de réserver votre plat traiteur. Chateau Boisset

