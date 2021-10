Arzens Arzens Arzens, Aude L’ENVOLÉE – BON DEBARRAS Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

Aude

L'ENVOLÉE – BON DEBARRAS 2021-11-16 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-16
Arzens Aude

Arzens Aude Arzens 10 10 EUR Marionnettes. Par la compagnie ALULA (Belgique). Spectacle jeune public (plus de 8 ans). Durée : 1h. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Réservation indispensable. Pass sanitaire et masque (pour les plus de 11 ans) obligatoires. Cette histoire se déroule dans un lieu secret : un placard, le débarras, là, sous l’escalier.Le terrain de jeu privilégié des enfants qui se succèdent dans la maisonnée. Prix du Kiwanis décerné par la presse (Belgique). Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental, Marie-Martine Schyns (Belgique, Rencontres de théâtre jeune public de Huy 2017 (Belgique). Ce spectacle est un report de la programmation 2020-2021. lassociation.avec@gmail.com +33 4 68 78 49 69 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

