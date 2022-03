L’ENVOLÉE – BOBO PLAYGROUND Capendu, 15 avril 2022, Capendu.

L’ENVOLÉE – BOBO PLAYGROUND Capendu

2022-04-15 – 2022-04-15

Capendu Aude

Chanson française, avec Alexis HK (75). Première partie : Kijoté.

Tout public. Durée : 1h15. Réservation indispensable. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires.

Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un ours – spectacle à la croisée du conte, du one man et du concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation.

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître au printemps 2022, l’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.

1ère partie : Avec son dernier disque « Les Perdants Magnifiques » Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice. Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73

Capendu

dernière mise à jour : 2022-01-04 par