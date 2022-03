L’envolée bleue : course et marche solidaires Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

L’envolée bleue : course et marche solidaires Pauillac, 3 avril 2022, Pauillac. L’envolée bleue : course et marche solidaires Pauillac

2022-04-03 – 2022-04-03

Pauillac Gironde 9 EUR L’association L’Oiseau sur la Rivière organise la 2ème édition de son” Envolée Bleue”, une course et une marche solidaires dont tous les fonds récoltés serviront à oeuvrer pour l’autisme.

Au programme :

9h30 : départ de la marche de 5,7km

10h00 : départ de la course de 9,3km

Animation : Music Prod par Mao.

Petit déjeuner d’avant départ, et ravitaillement à l’arrivée offerts.

Préinscription sur le site internet de l’association ou sur place le jour même. L’association L’Oiseau sur la Rivière organise la 2ème édition de son” Envolée Bleue”, une course et une marche solidaires dont tous les fonds récoltés serviront à oeuvrer pour l’autisme.

Au programme :

9h30 : départ de la marche de 5,7km

10h00 : départ de la course de 9,3km

Animation : Music Prod par Mao.

Petit déjeuner d’avant départ, et ravitaillement à l’arrivée offerts.

Préinscription sur le site internet de l’association ou sur place le jour même. L’association L’Oiseau sur la Rivière organise la 2ème édition de son” Envolée Bleue”, une course et une marche solidaires dont tous les fonds récoltés serviront à oeuvrer pour l’autisme.

Au programme :

9h30 : départ de la marche de 5,7km

10h00 : départ de la course de 9,3km

Animation : Music Prod par Mao.

Petit déjeuner d’avant départ, et ravitaillement à l’arrivée offerts.

Préinscription sur le site internet de l’association ou sur place le jour même. L’Oiseau sur la Rivière

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

L’envolée bleue : course et marche solidaires Pauillac 2022-04-03 was last modified: by L’envolée bleue : course et marche solidaires Pauillac Pauillac 3 avril 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde