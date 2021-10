Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Aude, Conques-sur-Orbiel L’ENVOLÉE – BATEAU Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel Catégories d’évènement: Aude

Conques-sur-Orbiel

L’ENVOLÉE – BATEAU Conques-sur-Orbiel, 5 décembre 2021, Conques-sur-Orbiel. L’ENVOLÉE – BATEAU 2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05

Conques-sur-Orbiel Aude Conques-sur-Orbiel Théâtre d’objet – Art du cirque, par la compagnie LES HOMMES SENSIBLES (31). De et avec Jean Couhet-Gichot. Spectacle jeune public à partir de 6 ans. Durée : 50mn. Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Réservation indispensable. Pass sanitaire et masque (pour les plus de 11 ans) obligatoires. Voilà ce qui arrive quand un homme réveille l’enfant qui est en lui… dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Conques-sur-Orbiel Autres Lieu Conques-sur-Orbiel Adresse Ville Conques-sur-Orbiel lieuville 43.27022#2.39812