Alzonne Alzonne Alzonne, Aude L’ENVOLÉE – BALLON BANDIT Alzonne Alzonne Catégories d’évènement: Alzonne

Aude

L’ENVOLÉE – BALLON BANDIT Alzonne, 27 mars 2022, Alzonne. L’ENVOLÉE – BALLON BANDIT 2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27

Alzonne Aude Alzonne Théâtre-danse, par la compagnie Inti Théâtre (Belgique). Jeune public dès 2 ans et demi

Durée : 35 min Dans le cadre de L’Envolée, saison culturelle de Carcassonne Agglo. Réservation indispensable.

Avec Pierre-Paul Constant. Mise en scène : Didier Poiteaux. Accompagnement chorégraphique : Dominique Duszynski. Tom est seul. Quelle chance ! Il peut s’inventer des compagnons. Tom met sa musique préférée : celle de David Bowie et c’est parti. Il danse avec son ballon, voyage dans l’espace avec des bulles, fait tourner le monde avec une balle. Et surtout il devient un autre, un bandit. Un vrai !

Dans un seul en scène de théâtre-danse, Ballon Bandit explore comment changer un moment de solitude en une aventure tourbillonnante pleine de magie. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Alzonne, Aude Autres Lieu Alzonne Adresse Ville Alzonne lieuville 43.25512#2.17638