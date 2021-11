L’ENVOL Théâtre des Marionnettes de Genève, 25 novembre 2021, Genève.

du jeudi 25 novembre au dimanche 28 novembre à Théâtre des Marionnettes de Genève

Qui n’a pas déjà rêvé de voler ? De s’élancer dans les airs, léger et insouciant, de se laisser porter et de prendre de la hauteur ? Du mythe d’Icare aux téméraires sauteurs de wingsuit, en passant par les vols planés d’Otto Lilienthal et le flyboard futuriste de Franky Zapata, on ne compte plus les tentatives humaines de se soustraire à l’apesanteur. Et si les machines et autres artifices astucieux inventés par de prodigieux ingénieurs depuis Léonard de Vinci ont depuis prouvé leurs limites, le seul moyen fiable pour l’homme d’accéder à ce rêve ancestral, reste de recourir aux ailes de l’imagination… Ou pas ? La tension entre le désir immatériel et sa concrétisation physique est au centre du spectacle de la Cie Nokill. En Dédale et Icare modernes, un père musicien, compositeur et réalisateur, et un fils illustrateur et bédéiste, invitent le spectateur dans un laboratoire loufoque, dont les appareillages étonnants servent le seul propos de recréer la sensation d’envol. Artisanat et technologie se rencontrent dans cette performance hors normes qui convoque cinéma, prestidigitation, musique, marionnette et manipulation d’images et d’objets pour projeter le spectateur dans d’autres sphères et mettre son esprit en lévitation.

CHF 20.- (plein tarif adulte), CHF 16.- (tarif réduit adulte), CHF 14.- (plein tarif enfant), CHF 10.- (tarif réduit enfant)

Conférence décalée sur le vol humain sans artifice. Tout public, dès 8 ans. Par la Cie Nokill

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève Genève



