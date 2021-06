L’Envol TAPS Scala, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Strasbourg.

L’Envol

TAPS Scala, le jeudi 22 juillet à 19:00

_L’Envol_ est une création théâtrale, cinématographique et musicale qui réunit un père et son fils autour du désir ancestral de pouvoir voler. Sur scène, la projection d’images animées, de sons et de paroles nourrit l’obsession des deux comédiens à se soustraire eux-mêmes de l’apesanteur par le vol et à transmettre au public leurs connaissances sur le sujet. Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du vol humain à travers les siècles, analysent les résultats de leurs recherches et expérimentent des envols physiques et spirituels. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle poétique, technique et décalé. A voir en famille dès 8 ans ! _Informations complémentaires, photos et réservation :_ _[https://taps.strasbourg.eu/programmation/lenvol/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/lenvol/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Théâtre, cinéma, magie et musique, dès 8 ans

TAPS Scala 96 route du Polygone 67100 Strasbourg Strasbourg Neudorf Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T20:00:00