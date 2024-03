L’ENVOL par Lille Techno Culture Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 22 mars 2024.

L’ENVOL par Lille Techno Culture Lille Techno Culture te propose de t’envoler à ST SO dans un voyage musical

Retrouve un tremplin DJ d’un collectif lillois, JCB, RED EVENTS et FOREST qui t’emmèneront au 7ème ciel… 22 et 23 mars Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-23T00:00:00+01:00 – 2024-03-23T00:30:00+01:00

Tremplin DJ

Lille Techno Culture propose à un collectif 100% lillois de laisser son empreinte musical sur la scène de ST SO pour amorcer le décollage de cette soirée. Ce tremplin sera l’occasion de gravir les échelons sur la scène électronique lilloise.

Annonce des gagnants à venir !

RED EVENTS b2b JCB

RED EVENTS et JCB forment un trio dynamique qui fusionne la connaissance de la scène électronique avec une maîtrise technique. Leur B2B promet une expérience immersive où les genres se mélangent harmonieusement, de l’acid à la trance proposant un véritable envol.

IG: https://www.instagram.com/redevents.off/ + https://www.instagram.com/jeancome_bsm/

SC: https://on.soundcloud.com/NiJk7 + https://on.soundcloud.com/eW3rT

Forest

Forest, DJ d’origine lilloise, elle apporte sa griffe à ses sélections en s’aventurant dans des espaces sonores rapides et profonds. Essentiellement nourrie par des influences neo et progressive trance, minimal psy, break et techno, elle mise sur l’hybridité et la couleur dans ses sets, en déconstruisant et en fusionnant les styles.

IG: https://www.instagram.com/forestchloe/

SC:https://soundcloud.com/forestchloe

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « SoundCloud »}, « link »: « https://on.soundcloud.com/NiJk7 »}, {« data »: {« author »: « JCB », « cache_age »: 86400, « description »: « LILLE TECHNO CULTURE », « type »: « rich », « title »: « JCB », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-Ux6Uzqy2ZRulQnNk-xdzUMA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/jeancome_bsm?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/jeancome_bsm », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/eW3rT »}, {« data »: {« author »: « FOREST », « cache_age »: 86400, « description »: « IG @forestchloe », « type »: « rich », « title »: « FOREST », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-O7mdVdqgVAqhB1nW-JowjAg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/forestchloe », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/forestchloe », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.