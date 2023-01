L’envol Institut des cultures d’islam Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

L’envol Institut des cultures d’islam, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 17h00 à 17h30

Le mercredi 18 janvier 2023

de 16h30 à 17h00

. gratuit Entrée libre, dans la limite des places disponibles Pour cette performance, Katia Kameli invite les musiciens Claire Marchal, Mathieu Fèvre et Hélène Breschand à faire vivre les sculptures de son œuvre Le cantique des Oiseaux. Les mélodies des oiseaux-flûtes s’accordent et se répondent, dans un dialogue illustrant les interrogations et la quête initiatique des protagonistes à plumes du célèbre poème persan de Farid Al-Din Attar. A propos de l’artiste Katia Kameli est une artiste et réalisatrice franco-algérienne, née à Clermont-Ferrand en 1973. Son univers plastique et poétique prend des formes plurielles (vidéos, photographie, sculpture, aquarelle, écriture…). Véritable passerelle entre des frontières culturelles poreuses, son travail ouvre une voie réflexive, génératrice d’un regard critique sur le monde. Institut des cultures d’islam 19, rue Léon, Paris 18e 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/lenvol/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/lenvol/

© Katia Kameli, Cantique des oiseaux (sculptures et aubes), 2022. Vue de l’exposition à La Criée centre d’art contemporain, Rennes © Marc Domage, Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2022-2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des cultures d'islam Adresse 19, rue Léon, Paris 18e Ville Paris lieuville Institut des cultures d'islam Paris Departement Paris

Institut des cultures d'islam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’envol Institut des cultures d’islam 2023-01-18 was last modified: by L’envol Institut des cultures d’islam Institut des cultures d'islam 18 janvier 2023 Institut des Cultures d'Islam Paris Paris

Paris Paris