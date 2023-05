L’envol Espace des bibliothèques sur Paris Plages, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 16h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

https://bibliocite.fr/evenements/atelier-lenvol-avec-judith-gueyfier/

Un atelier mené par l’autrice et illustratrice Judith Gueyfier à Paris Plages, au Bassin de la Villette, sur l’espace des bibliothèques, à l’occasion de Partir en livre.

Un atelier collectif, autour d’une grande fresque participative, pour composer ensemble une envolée d’oiseaux, différents, libres et colorés ! Les enfants découvrent différents outils, textures et manières de composer, et sont libres d’explorer ces techniques sur un grand format, accompagnés par l’illustratrice et autrice Judith Gueyfier. Ils peuvent se déplacer, faire à leur rythme et découvrir qu’on peut aussi tous ensemble composer une belle histoire sur le papier.

Réservation au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/atelier-lenvol-avec-judith-gueyfier/

Espace des bibliothèques sur Paris Plages Quai de Seine 75019 Paris

Contact :

J. Gueyfier L’envol de J. Gueyfier