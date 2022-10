L’ENVOL DU PINGUIN

2022-11-26 – 2022-11-26 16.5 16.5 EUR BAUDELAIRE comparait le poète à l’albatros, VANIER, lui, se retrouve plutôt dans le pingouin. Tout ici est polémique, mélancolique et irrésistible.

Ses histoires d’amour virent à la catastrophe, ses séances chez le psy sont des échecs minables, il a peur du noir, de la foule, théorise sans fin sur l’absurdité du monde comme il ne va pas, compte les marches qui le séparent de son voisin du dessus, dernière mise à jour : 2022-10-04 par

