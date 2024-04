L’envol du Dodo – Compagnie Tralala Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, jeudi 13 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-13 20:00 – 21:30

Gratuit : non 8,50 € à 12,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Comédie musicale. Les personnages très hauts en couleur vous font pénétrer dans un univers de folie humaine et administrative. L’univers pétri de non-sens et d’absurdité de 4 infirmiers et 2 médecins, au sein d’une résidence médicalisée pour personnes âgées, va être bouleversé par l’arrivée du Professeur Karman et de sa secrétaire de direction, Katie Lapointe. Venu pour remettre sur pied la résidence, le Professeur Karman, personnage chaleureusement loufoque, ne fera qu’accentuer les tensions pour aboutir à des solutions encore plus farfelues et fantasques. Création de la Compagnie amateur Tralala Avec Dominique Béhar, Vincent Bruet, Élodie Chaillot, Émilie Drosnet, Soraya Mounir, Laura Ferran, Agathe Mino, Maïna Lardeux, Pascale Miccuci, Émilie Fossat, Damien Spreux Durée : 1h30 Représentations du 6 au 15 juin 2024 :jeudis, vendredis, samedis à 20h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/