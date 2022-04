L’envol du Dodo – Compagnie Tralala Boulevard de la Comédie Les Sorinières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

23 avril 2022

Horaire : 20:30 22:15

Gratuit : non 15 € / 12 € / étudiants 8 €Réservation : 07 82 82 86 79 Une comédie musicale anti-oxydante ! Le Professeur Karman, personnage fantasque aux méthodes peu scientifiques revient sur les terres de sa jeunesse pour remettre sur pied une résidence médicalisée avec sa secrétaire qui tait depuis 10 ans son amour pour lui. Les méthodes de ce Professeur extravagant ne viendront qu’amplifier la fantaisie et l’excentricité de l’équipe soignante pour mieux réchauffer vos zygomatiques. Une comédie musicale déjantée. Durée : 1h45 Boulevard de la Comédie adresse1} Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr

