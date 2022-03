L’envol du Dodo – Compagnie Tralala Boulevard de la Comédie, 12 mars 2022, Les Sorinières.

2022-03-12

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 15 € / 12 € / 8 €Réservation : 07 82 82 86 79

Une comédie musicale anti-oxydante ! Le Professeur Karman, nouveau chef du service médical, revient sur les terres de sa jeunesse pour remettre sur pied une résidence médicalisée pour personnes âgées. Personnage fantasque aux méthodes peu scientifiques, le Professeur arrive accompagné de Katy Lapointe, secrétaire de direction. Professionnelle et rationnelle, elle canalise et tempère ce Professeur, mais voue pour lui secrètement un amour sans borne pour sa loufoquerie et sa bonne humeur permanente. Les méthodes de l’extravagant Professeur ne viendront qu’amplifier l’amateurisme et l’excentricité du Docteur Pellet, du Docteur Prat et des quatre infirmiers, équipe soignante de l’établissement, pour finir par élever au statut d’art le fait de mourir bêtement… mais dans la bonne humeur ! Cette comédie musicale vous emmènera à la découverte de huit personnages absurdes, drôles et attachants, qui vous donneront assurément l’envie de danser, chanter et réchaufferont vos zygomatiques. Auteur et metteur en scène : La Compagnie TralalaComédiennes, comédiens : Dominique Béhar, Vincent Bruet, Elodie Chaillot, Emilie Drosnet, Laura Ferrand, Emilie Fossat, Pierre Martin, Damien SpreuxTout public. Durée : 1h30

Boulevard de la Comédie adresse1} Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr