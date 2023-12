Les 5 ans de L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les 5 ans de L’Envol des Pionniers ! L’Envol des Pionniers Toulouse, 17 décembre 2023 09:00, Toulouse. Les 5 ans de L’Envol des Pionniers ! Dimanche 17 décembre, 10h00 L’Envol des Pionniers Entrée gratuite Une programmation inédite et des animations familiales vous attendent à L’Envol des Pionniers qui ouvre gratuitement ses portes à l’occasion de ses 5 ans !

Plus d’informations sur le site de L’Envol des Pionniers :

https://www.lenvol-des-pionniers.com/les-5-ans-de-lenvol-des-pionniers/ L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/les-5-ans-de-lenvol-des-pionniers/ »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 Noël Aéropostale ©L’Envol des Pionniers Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Code postal 31400 Lieu L'Envol des Pionniers Adresse 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville L'Envol des Pionniers Toulouse Latitude 43.574171 Longitude 1.476888 latitude longitude 43.574171;1.476888

L'Envol des Pionniers Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/