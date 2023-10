Conférence “Marie Marvingt -La fiancée du danger- et l’aviation sanitaire” L’Envol des Pionniers Toulouse, 18 octobre 2023, Toulouse.

Mercredi 18 octobre à 18h

Par Guy DESTARAC – Responsable du groupe de travail patrimoine de la 3AF Midi-Pyrénées

Marie Marvingt nait en 1875. Initiée très tôt par son père au sport de haut niveau, elle réalise de nombreuses premières en : cyclisme, natation, sports de montagne. Ses exploits, en alpinisme, lui valent le surnom de « fiancée du danger ».

Comme beaucoup de sportifs de ce début de 20eme siècle, elle est attirée par le vol et la vitesse. Brevetée pilote de ballon en 1901, elle est la troisième femme au monde à être brevetée pilote d’avion en 1910 et participe à de nombreux meetings aériens.

Elle est considérée comme l’inventrice de l’aviation sanitaire en concevant, avec Louis Béchereau, un avion-ambulance en 1912.

Elle participe à la première guerre mondiale, comme aviatrice, infirmière et « poilu » ! Après la guerre elle devient « officier de santé » au Maroc et poursuit un travail de journaliste et de promotion de l’aviation sanitaire qui se met en place pendant la Guerre du Rif.

Pendant la seconde guerre mondiale, elle travaille comme infirmière de l’air et fonde un centre convalescence pour les aviateurs blessés.

Dans les années 50, elle vit modestement de ses conférences et de son métier d’infirmière. Elle reçoit de nombreuses décorations. Malgré son âge elle continue à se lancer des défis : en 1959 elle passe son brevet de pilote d’hélicoptère. En 1961 elle fait à vélo, le trajet de Nancy à Paris en pédalant 10h par jour.

Elle s’est éteinte le 14 décembre 1963 à Nancy.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Avec la 3AF

L'Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T19:30:00+02:00

