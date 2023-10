Ateliers d’écriture et projection du film SOS Noronha L’Envol des Pionniers Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Ateliers d’écriture et projection du film SOS Noronha Dimanche 15 octobre, 10h30 L’Envol des Pionniers https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-decriture-a-lenvol-des-pionniers-734523007087?aff=oddtdtcreator

Ateliers d’écriture et projection du film SOS Noronha

Dimanche 15 octobre

Organisé avec l’Association des Amis de l’Envol des Pionniers.

SOS Noronha : le film – Dimanche à 15h

Réalisateur : Georges Rouquier

1957 – 100 minutes – En français

Sur l’île brésilienne de Fernando de Noronha, en plein Atlantique, il y a une petite base servant d’escale aux hydravions de l’Aéropostale, mais aussi un pénitencier brésilien, où vient d’éclater une révolte qui menace la survie de quelques Français coupés du monde.

Avec Jean Marais, Yves Massard…

Film précédé d’une intervention de Pierre-Michel Pranville, Président des Amis de L’Envol des Pionniers sur les hydrobases.

Ateliers d’écriture

Lors de ce Ciné Avia, nous proposons deux ateliers d’écriture. Venez lâcher l’encre autour du thème de L’Aéropostale et du film SOS Noronha. Pendant 1h30, nous (d)écrirons des aventures et laisserons jouer notre imaginaire avec des mots. Ecrire un atelier, c’est écrire ensemble autrement…

De 10h30 à 12h30

Et de 13h à 14h30

Animé par les Art’eliers

Gratuit sur inscription à partir de 10 ans. Limité à 15 personnes par atelier.

Informations pratiques

Dimanche 15 octobre:

10h30 et 13h : Atelier d’écriture. S’inscrire aux ateliers

15h : projection du film. Entrée libre et gratuite

Pour les ateliers : les minuteurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui doit également réserver sa place

L'Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-decriture-a-lenvol-des-pionniers-734523007087?aff=oddtdtcreator »}] L’Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l’aventure de la ligne de l’Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l’aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry. Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

