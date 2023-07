Voyage dans le temps à Montaudran : l’Envol des pionniers redonne vie à l’Aéropostale ! L’Envol des pionniers Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Voyage dans le temps à Montaudran : l'Envol des pionniers redonne vie à l'Aéropostale ! 16 et 17 septembre

À l’intérieur, les visiteurs plongeront dans la vie quotidienne des travailleurs de l’Aéropostale à travers des ateliers et des animations interactives. À l’extérieur, une ambiance festive règnera : un espace guinguette, une musique d’ambiance des années 1920, des jeux d’époque et même un match de rugby à l’ancienne.

Alors qu'aucun avion n'était encore capable de réaliser cet exploit, ils ont entrepris de traverser un désert, un océan et la deuxième plus haute montagne du monde afin de livrer le courrier plus rapidement… Pour cela, ils ont dû relever des défis humains et techniques considérables en ouvrant « La Ligne ».

Ce défi audacieux a réuni autour de Mermoz, Guillaumet, saint Exupéry et bien d’autres, des centaines d’hommes et de femmes dans une aventure incroyable !

Cent ans après son premier vol, plongez de nouveau dans la fabuleuse épopée de l’Aéropostale au sein de ses bâtiments historiques !

C’est ici, sur le site de l’Envol des Pionniers, que la grande histoire d’amour entre Toulouse et l’aviation a commencé !

