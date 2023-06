Le vent se lève L’Envol des Pionniers Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le vent se lève

L'Envol des Pionniers Toulouse, 2 août 2023, Toulouse.

Le vent se lève
2 et 16 août
L'Envol des Pionniers

Plein tarif : 8€ |Tarif réduit avec accès aux expositions : 5€

Jir Horikoshi est passionné d'aéronautique. Sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Il fera entrer l'aviation dans une ère nouvelle.

Les spectateurs ont également la possibilité de visiter des expositions permanentes et temporaires de L'Envol des Pionniers.

L'Envol des Pionniers
6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France
Toulouse 31400

05 67 22 23 24
https://www.lenvol-des-pionniers.com/

L'Envol des Pionniers immerge le visiteur dans le lieu de naissance de l'aventure de la ligne de l'Aéropostale. Une histoire intimement liée aux débuts de l'aviation et aux grands noms comme Mermoz ou Saint-Exupéry.

Bus : Linéo 8 – arrêt Piste des Géants

